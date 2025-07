Conceicao sceglie Cipro, ufficiale il trasferimento all’AEL Limassol. Alt: non è come sembra…

Il calciomercato estivo entra nel vivo e tra i protagonisti torna alla ribalta la famiglia Conceição, una vera dinastia calcistica. In particolare, in questi giorni l’attenzione è tutta su Francisco "Chico" Conceição, esterno offensivo che si prepara a fare ritorno alla Juventus. Dopo una lunga fase di stallo, i contatti tra il club bianconero e il Porto si sono riaccesi, sbloccando la trattativa per il rientro del giovane talento in Italia. Igor Tudor, alla guida tecnica della Juve, è pronto a riabbracciare l’ala portoghese, considerata uno degli innesti chiave per la nuova stagione. Ma il ritorno di Chico non è l’unico movimento che coinvolge la famiglia: anche suo fratello Sergio è pronto a iniziare una nuova avventura, stavolta a Cipro.