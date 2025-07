"Commenti sessisti": il Chicharito Hernandez finisce nella bufera

L'Europa conquistata a suon di gol tra Manchester United e Real Madrid sono soltato un lontano ricordo. El Chicharito Hernandez, in passato grande sogno di calciomercato della Juventus e di tantissimi altri grandi club, è adesso impegnato nella massima serie del campionato messicano con la maglia del Chivas. Dopo aver giocato anche negli Stati Uniti con i Los Angeles Galaxy, il giocatore è tornato in patria lo scorso anno. Un ritorno che al momento non è stato il massimo dal punto di vista delle prestazioni, che nelle ultime ore si è arricchito di una vicenda extra-campo: il calciatore è stato sanzionato per dei commenti sessisti.