Pirlo, ora è ufficiale: l'ex Juve torna in panchina, ecco dove allenerà la prossima stagione

Andrea Pirlo riparte dagli Emirati Arabi Uniti. Dopo l'esperienza tutt'altro che esaltante alla guida della Sampdoria, l'ex Juve ha infatti firmato un nuovo contratto con il Dubai United che ha annunciato ufficialmente la sua nomina come nuovo allenatore della prima squadra. Una scelta di grande prestigio per il club asiatico, che punta sull'esperienza del tecnico bresciano che nella sua unica stagione al timone della Signora, 2020-21, ha messo in bacheca Coppa Italia e Supercoppa italiana. Tornato in Italia per allenare la Sampdoria dopo l'esperienza turca al Fatih Karagümrük, Pirlo vola nuovamente all'estero in cerca di riscatto. Sbarcato a Dubai, inizierà nei prossimi giorni a lavorare con la squadra in vista della nuova stagione.