Messi, mani sul volto e fuori dopo 11': l'infortunio preoccupa l'Inter Miami

In un attimo, il silenzio ha preso il posto degli applausi. Era partito come una delle sue solite cavalcate: controllo preciso, tre uomini saltati con l’eleganza che lo contraddistingue. Poi, d’un tratto, lo stop. Un inciampo, una smorfia, un gesto che non lascia spazio a dubbi. Lionel Messi , l’uomo che ha ridisegnato i contorni del calcio anche in America, si accascia a terra e resta immobile. Attorno a lui, il tempo si ferma. L’ Inter Miami , che fino a quel momento stava inseguendo il pass per il turno successivo in Leagues Cup, si ritrova improvvisamente a fare i conti con una preoccupazione più grande del risultato. La Pulce, trascinatore e simbolo della rinascita del club, potrebbe dover restare fermo a lungo. E questa volta, a parlare non sono solo i numeri, ma il volto segnato del campione stesso.

Il dribbling, l'impatto, la paura: l'infortunio di Messi

Il momento fatale arriva mentre Messi è in piena progressione, intento a scardinare la difesa messicana del Necaxa. Supera tre avversari in pochi secondi, ma inciampa poco prima di entrare in area. Il contatto con il difensore Alexis Peña sembra innocuo, eppure subito dopo l’argentino si accascia al suolo, portandosi le mani al volto. L’azione si spegne, lo stadio trattiene il respiro. La sensazione è chiara: c’è qualcosa che non va nella parte alta della gamba destra, forse un problema al bicipite femorale o all’inguine. I sanitari entrano in campo rapidamente, ma la scena parla da sola. Messi non riesce a rialzarsi, con le mani sul volto e, dopo pochi minuti, Javier Mascherano è costretto a richiamarlo in panchina, sostituendolo con Federico Redondo. L'ex Barcellona lascia il campo scuro in volto, consapevole che potrebbe trattarsi di qualcosa di più serio di un semplice fastidio.

Il verdetto atteso e la paura di un lungo stop

L’Inter Miami ha poi conquistato la vittoria ai rigori (5-4), dopo il 2-2 nei tempi regolamentari e con entrambe le squadre in dieci uomini. Ma in conferenza stampa, nessuno parlava del risultato. Tutti volevano sapere le condizioni del numero 10. Mascherano ha cercato di gettare acqua sul fuoco: "Leo ha sentito un fastidio al bicipite femorale. Sapremo di più dopo gli esami", ha dichiarato. Tuttavia, l’incertezza regna sovrana. L’allenatore argentino ha aggiunto che Messi "non provava dolore acuto, ma un fastidio evidente". Un segnale che può far sperare in uno stop non troppo lungo, ma che alimenta comunque l’ansia tra tifosi e compagni. Per l’ex stella blaugrana si tratterebbe del primo infortunio serio da oltre un anno, dai tempi della Copa América 2024. Con De Paul appena arrivato e la squadra in piena corsa, l’Inter Miami ora attende con il fiato sospeso il responso che potrebbe cambiare il destino della sua stagione.

