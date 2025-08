Messi infortunato: l’esito degli esami e il comunicato dell’Inter Miami

Brutte notizie per l’ Inter Miam i: Lionel Messi ha dovuto abbandonare il terreno di gioco dopo soli undici minuti dall’inizio della sfida di Leagues Cup contro il Necaxa. Il fuoriclasse argentino ha accusato un fastidio muscolare che lo ha costretto a fermarsi immediatamente, lasciando spazio alla preoccupazione tra tifosi e staff tecnico. La partita, attesa da migliaia di spettatori per vedere ancora una volta il campione in azione, ha preso una piega inaspettata. Messi ha chiesto il cambio dopo un contrasto con un avversario . Il gesto ha subito fatto temere un infortunio serio. La scena del numero 10 che esce dal campo è stata seguita da momenti di silenzio nello stadio. Nelle ore successive, l’ Inter Miami ha fatto sapere le condizioni della Pulce dopo gli esami strumentali.

L'esito degli esami strumentali: il comunicato

Attraverso un aggiornamento medico ufficiale presentato in collaborazione con Baptist Health, l’Inter Miami ha chiarito la situazione fisica di Lionel Messi. I test diagnostici hanno evidenziato una lieve lesione muscolare alla gamba destra, confermando così le prime impressioni dello staff sanitario. La società ha fatto sapere che i tempi di recupero non sono ancora stati fissati con precisione, poiché dipenderanno dai progressi clinici e dalla risposta individuale del calciatore al trattamento fisioterapico. Il club ha inoltre sottolineato che ogni decisione in merito al ritorno in campo verrà presa con la massima cautela, evitando qualsiasi rischio di ricaduta. Messi rimarrà sotto osservazione nei prossimi giorni, monitorato costantemente dai medici del club. La sua assenza rappresenta un duro colpo per l’Inter Miami, soprattutto in vista delle prossime sfide decisive della stagione.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE