Son subito decisivo in Mls: rigore procurato al debutto con il Los Angeles Fc

Appena tre giorni dopo il suo arrivo in Mls, con l'etichetta del giocatore più caro arrivato negli Usa, il sudcoreano Son Heung-min ha esordito con la maglia del Los Angeles FC. A Chicago, ha giocato l'ultima mezz'ora dell'incontro con la squadra locale dei Fire e ha conquistato il fallo, rilevato dal Var, che ha permesso ai suoi di pareggiare su rigore a meno di dieci minuti dalla fine. "Sono un po' deluso per non aver ottenuto i tre punti, ma penso che tutti si siano impegnati molto. Sono contento di aver esordito e spero che i gol arrivino presto", ha commentato dopo il 2-2 finale.