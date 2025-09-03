Clamoroso in Spagna: esce per un caffè, sparisce e fa saltare il trasferimento

Un trasferimento saltato per colpa di un caffè. È questa la disavventura che ha coinvolto il Burgos , squadra de LaLiga2, seconda divisione spagnola. Il club castigliano era pronto a ingaggiare Guillermo Ochoa , esperto portiere messicano che ha giocato anche in Italia nella Salernitana . A 40 anni Ochoa vorrebbe rimettersi in gioco in vista del Mondiale 2026, che sarebbe il sesto della sua carriera. Dopo il mancato rinnovo con i portoghesi dell'Avs, in cui ha militato nella passata stagione, aveva trovato un accordo con il Burgos, ma qualcosa è andato storto.

Il voltafaccia di Ochoa

Una volta arrivato in città, Ochoa ha svolto e superato le visite mediche, ma prima della firma ha chiesto una modifica contrattuale. Nell'attesa che i dirigenti accontentassero la sua richiesta e preparassero i documenti, l'estremo difensore ha detto loro che si sarebbe allontanato per andare a prendere un caffè. Dopo qualche minuto, il Burgos aveva pronto il nuovo contratto, ma Ochoa non si apprestava a tornare in sede. Così la società ha contattato telefonicamente il calciatore più volte, ma non ha mai ricevuto risposte. Il motivo? Ochoa è scappato di nascosto, lasciando di sasso i dirigenti del Burgos, che tuttavia non si sono fatti trovare impreparati. Il club ha infatti ingaggiato un nuovo portiere: lo spagnolo Jesus Ruiz, in arrivo dal Racing de Ferrol. Il motivo della scelta di Ochoa - riporta Marca - sarebbe stata la modifica improvvisa dell'ingaggio, che non avrebbe raggiunto nemmeno lo stipendio minimo previsto nella seconda serie spagnola. Inoltre il Burgos avrebbe incassato il 60% dei ricavi dagli sponsor (grazie alla grande popolarità del calciatore in patria). Questo avrebbe insospettito il portiere tanto da interrompere bruscamente la trattativa.