Ochoa: il Psg sfumato, la Salernitana e il record Mondiale da battere

Guillermo Ochoa sta facendo stropicciare gli occhi ai tifosi di tutt'Italia, e in particolare a quelli della Salernitana , come ad esempio pochi giorni fa a San Siro contro il Milan. Il portiere, classe 1985, è noto ai più soprattutto per le straordinarie prestazioni nelle ultime edizioni dei Mondiali con il suo Messico. A quasi 38 anni si è voluto rimettere in gioco, con un sogno nel cassetto: quello di battere il record di presenze proprio ai Mondiali.

La storia di Ochoa

La sua avventura nel mondo del calcio nasce proprio in Messico, con il Club America, in cui milita addirittura dal 2003 al 2011. La voglia di misurarsi con i campionati europei è troppa, e così nel 2011 si trasferisce all'Ajaccio. Una sliding door in quell'anno che avrebbe potuto cambiare la carriera di Ochoa. Infatti nell'estate in cui si trasferisce in Ligue 1, un altro club francese lo voleva fortemente: il Psg. Ma proprio quando stava per firmare con i parigini, accade l'impensabile: lui e altri compagni della nazionale, dopo una partita di Gold Cup, vengono trovati positivi all'antidoping. Ochoa, insieme agli altri, grida allo scandalo, e in effetti la loro innocenza verrà presto dimostrata: la sostanza stimolante proveniva in realtà da un'intossicazione alimentare durante un pranzo di squadra. Tutti i calciatori coinvolti furono totalmente riabilitati, ma il treno Psg per Ochoa era già passato, con i francesci che venuta fuori la notizia del doping si tirarono immediatamente indietro, senza attendere l'esito della vicenda. All'Ajaccio resta tre stagione, quando decide poi di non rinnovare il suo contratto.