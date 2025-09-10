Rabiot bersagliato dai fischi, Deschamps sbotta: "È inaccettabile"  

La serata di ieri per la Francia è stata positiva con una vittoria per 2-1 contro l' Islanda che si era portata in vantaggio nel primo tempo ed è stata ribaltata con le reti di Mbappè e Barcola nonostante l'espulsione di Tchouameni che ha reso il finale di gara apertissimo. I transalpini ora comandano il proprio girone proprio davanti agli scandinavi. Non è stata da incorniciare invece l'accoglienza che il Parco dei Principi ha riservato ad Adrien Rabiot , che è stato letteralmente sommerso di fischi sia durante l'annuncio delle formazioni, sia al momento del suo ingresso in campo nell'ultima parte di gara. Il pubblico parigino non ha mai perdonato all'ex Psg il passaggio ai rivali storici del Marsiglia, che ha appena lasciato per tornare a giocare in Italia con il Milan.

Rabiot, accoglienza fredda e parole di Deschamps

Adrien Rabiot ha vissuto una serata particolare con la sua Nazionale. Il pubblico parigino lo ha fischiato e lo ha beccato ogni qualvolta è entrato in possesso di palla, un atteggiamento che non è passato inosservato a Didier Deschamps che al termine della gara ha mostrato il proprio dissenso: "Lui è francese come gli altri ed è inaccettabile fischiare un giocatore della Nazionale. Quando faccio una scelta, non posso tener conto di chi gioca e in quale stadio. Nessun calciatore merita questo trattamento". Nel frattempo il centrocampista è atteso domani a Milanello insieme a Mike Maignan che gli farà da cicerone per la sua nuova avventura rossonera e ad attenderlo ci sarà un felicissimo Max Allegri che ha fatto di tutto per averlo nella sua nuova avventura.

