Playoff Mondiali, la Svezia già si prepara: cacciato l'ex Milan Tomasson, "Subito un nuovo ct"

Si attendeva solo l'annuncio ed è arrivato: la Svezia ha esonerato il commissario tecnico Jon Dahl Tomasson dopo la sconfitta casalinga di ieri con il Kosovo di Zhegrova, che ora punta a centrare un clamoroso secondo posto nel girone. Il danese, ex attaccante del Milan, paga, al di là dell'ultimo ko, il deludente cammino della sua squadra: "La nazionale non ha prodotto i risultati sperati. C'è ancora la possibilità di un play-off a marzo e la nostra responsabilità è garantire le migliori condizioni possibili per raggiungere la fase finale dei Mondiali. A questo proposito, crediamo che sia necessaria una nuova leadership, nella figura di un nuovo commissario tecnico", le parole del presidente della Federcalcio svedese, Simon Åström.