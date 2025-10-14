Tuttosport.com

Playoff Mondiali, la Svezia già si prepara: cacciato l'ex Milan Tomasson, "Subito un nuovo ct"

Il danese, ex attaccante rossonero, sollevato dal suo incarico dopo il flop nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Fatale il ko contro il Kosovo di Zhegrova
2 min
Playoff Mondiali, la Svezia già si prepara: cacciato l'ex Milan Tomasson, "Subito un nuovo ct"© Getty Images

Si attendeva solo l'annuncio ed è arrivato: la Svezia ha esonerato il commissario tecnico Jon Dahl Tomasson dopo la sconfitta casalinga di ieri con il Kosovo di Zhegrova, che ora punta a centrare un clamoroso secondo posto nel girone. Il danese, ex attaccante del Milan, paga, al di là dell'ultimo ko, il deludente cammino della sua squadra: "La nazionale non ha prodotto i risultati sperati. C'è ancora la possibilità di un play-off a marzo e la nostra responsabilità è garantire le migliori condizioni possibili per raggiungere la fase finale dei Mondiali. A questo proposito, crediamo che sia necessaria una nuova leadership, nella figura di un nuovo commissario tecnico", le parole del presidente della Federcalcio svedese, Simon Åström.

Svezia ultima nel gruppo B

Nel gruppo B la Svezia è ultima con un punto in 4 gare, a -6 dal Kosovo secondo e con solo due partite da giocare, ma ha già un posto nei playoff per i Mondiali grazie al paracadute del piazzamento in Nations League, con una possibilità su quattro di incontrare nella semifinale a partita secca proprio l'Italia, di nuovo, sette anni dopo il clamoroso fiasco della Nazionale guidata da Ventura.

