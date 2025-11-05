Haaland: Messi, Cristiano Ronaldo e quell’avviso all’Italia

Si scrive Manchester City , ma in questo momento più che mai si legge Erling Braut Haaland . Il norvegese in Premier va avanti a suon di doppiette , già cinque, e ha riportato la Banda di Pep Guardiol a al secondo posto alle spalle di uno scatenato Arsenal. Ovvio, dunque, che fosse l’uomo più atteso alla vigilia della sfida della 4ª giornata di Champions League contro il Borussia Dortmund : nei gialloneri Haaland s’è imposto all’attenzione del calcio continentale. Segnando a raffica sotto il “Muro Giallo” ha stregato Guardiola e il City, che hanno sborsato decine di milioni di pouds per averlo. E, numeri alla mano, mai investimento fu più azzeccato. Insomma, se i lustri appena passati sono stati marchiati a fuoco dal duopolio argentinlusitano di Lionel Andrés Messi e Cristiano Ronaldo, il lustro che stiamo vivendo e quelli futuri potrebbero essere quelli del dominio franconorvegese di Kylian Mbappé e Erling Haaland, appunto. Le caterve di gol realizzati, però, non hanno trasformato il cyborg norvegese in un montato, anzi. A chi gli chiede se si senta sul livello di Lio e Cristiano, lui risponde senza esitare: «No, per niente. Sono lontano. Nessuno può avvicinarsi a loro due, quindi no, per niente».

Le parole di Haaland

Se si vede lontano da Messi e CR7, però, numeri alla mano, è vicino, anzi vicinissimo al record di Alan Shearer, ossia a tagliare il traguardo del centenario di gol segnati più velocemente nin Premier League: l’ex attaccante dei Three Lions ci mise 124 gare, il bomber del City è a quota 98 in 107 gare. Eppure, anche in questo caso, Haaland sembra vivere su un altro pianeta, non sembra interessarsi alle statistiche: «Quale record? Io non ci penso. Conosco le imprese di Shearer, ma ripeto: non è qualcosa a cui posso interessarmi. Pensare ai record che posso battere è l’ultima cosa che mi passa per la testa, cerco di aiutare il manchester City a vincere le partite. Questo è il mio lavoro ed è il mio obiettivo principale. So che pensate sia noioso, so che vorreste che dicessi l’esatto contrario di ciò che ho appena detto ma no, non accadrà. Io devo ignrarli, i record. Sono sempre la stessa persona da quando ho memoria - ha aggiunto -. Non è cambiato nulla. Sono sempre lo stesso ragazzo in alcune situazioni e sono sempre quel ragazzo di Bryne, ma con più esperienza di vita. Sono un ragazzo norvegese e non dovrei pensare di essere qualcuno solo perché segno gol. Sono solo Erling e questa è una cosa che non cambierà mai».

Avviso all'Italia

Bryne, la Norvegia, casa sua. I suoi gol per casa sua, i suoi gol per riportare i rossoblù a essere protagonisti in una campetizione importante. E poco importa che per arrivarci, dopo tanto tempo, ci sia da spediare l’Italia di Ringhio Gattuso all’ennesimo playoff... «L’ultimo mondiale che la Norvegia ha disputato è nel 1998, due anni prima che io nascessi - racconta il bomber del Man City -. Lo dico da molto tempo: il mio obiettivo è portare la Norvegia ai Mondiali e agli Europei. Questo è l’obiettivo principale della mia carriera e ora ho una buona possibilità di raggiungerlo, quindi si tratta di cogliere al meglio le occasioni».