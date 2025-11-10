"Non ho mai potuto farlo": Messi in segreto al Camp Nou, i tifosi del Barcellona sognano

Un tuffo nel passato con uno sguardo al futuro. Leo Messi nella notte ha fatto visita al rinnovato Spotify Camp Nou, in ristrutturazione da oltre due anni e in attesa di essere ufficialmente riaperto. "Un posto che mi manca con tutta l'anima. Un luogo dove sono stato immensamente felice, dove voi mi avete fatto sentire mille volte la persona più felice del mondo - ha scritto la stella argentina nel post pubblicato sul suo profilo Instagram - Spero che un giorno io possa tornare, e non solo per dire addio come giocatore, come non ho mai potuto fare...", ha chiosato con un pizzico di polemica.

Messi e il legame con il Barcellona

Messi lasciò il Barcellona nell'estate 2021 a parametro zero, dopo il mancato rinnovo del contratto, trasferendosi prima al Psg e poi all'Inter Miami. Un addio sofferto e senza avere mai avuto la possibilità di un ultimo saluto a quello che è stato il suo pubblico per quasi tutta la carriera. Con il Barça ha vinto 35 trofei, tra cui 10 campionati e 4 Champions, ed è entrato nell'Olimpo del calcio, collezionando infiniti primati come quello di miglior marcatore, recordman di presenze e molto altro. Da due anni è all'Inter Miami, dove continua a regalare gol e assist in attesa del Mondiale 2026, l'ultimo della sua leggendaria carriera, in cui proverà a bissare il trionfo del 2022.