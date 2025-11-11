Mancini riparte dopo aver sfiorato il ritorno in Italia: tutto fatto in Qatar

Quando esordirà Mancini

Al momento il club più titolato del Paese si trova a metà classifica della Qatar Stars League, con quattro vittorie, due pareggi e tre sconfitte nei nove incontri disputati e già a nove punti di distanza dal vertice della graduatoria, occupato dai rivali cittadini dell’Al-Gharafa. In più anche i risultati a livello internazionale non sono stati sinora soddisfacenti, con l’Al Sadd che dopo quattro giornate della Champions asiatica, con soli due punti racimolati, è fuori dalle prime otto del Girone Ovest, viste le zero partite vinte, i soli due soli pareggi e le altrettante sconfitte nel proprio raggruppamento. Insomma, per il Mancio – che qualora dovesse andare tutto a dama, come sembra, esordirà in panchina il 24 novembre in casa del team degli Emirati Arabi dell’Al-Wahda – ci sarà eccome da lavorare, anche perché l’obiettivo è proprio quello di tentare il bis in campionato, ma anche di competere – o provare a farlo per davvero – per la vittoria della Champions che manca dal 2011.

Il ritorno

Mancini tornerà, dunque, in panchina dopo l’esperienza tutt’altro che positiva da ct dell’Arabia Saudita. Qui alcuni risultati deludenti, il gioco tutt’altro che brillante della nazionale e le critiche feroci ricevute della stampa locale, avevano portato l’allenatore jesino, in accordo con la federazione di Riad, a risolvere in anticipo e consensualmente il contratto in essere dopo poco più di un anno (agosto 2023-ottobre 2024) dalla presa ufficiale dell’incarico. Un lavoro accettato pochi mesi dopo la disfatta della qualificazione al Mondiale fallita con l’Italia (quando nel playoff la Macedonia del Nord battè per 1-0 gli azzurri fuori casa) e da campione d’Europa in carica, dato che l’11 luglio del 2021 Donnarumma e compagni si erano laureati campioni del Vecchio Continente battendo ai rigori l’Inghilterra di Kane.