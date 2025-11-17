Guardiola: "Barcellona, non rifiuto mai ma...". Poi racconta l'apice del decennio City

Mille partite da allenatore, 716 di queste vinte per una percentuale pari al 71.6% che, secondo i dati riportati dal sito del quotidiano madrileno As, lo mette davanti a grandi colleghi come Ferguson (58,1%), Mourinho (61,6%), Ancelotti (59,8%) e Luis Enrique (61,3%). Lui è Pep Guardiola , tecnico catalano che , intervistato da Rac-1, manda un messaggio di sostegno e di scuse ai palestinesi: "Il mondo ha lasciato sola la Palestina. Non abbiamo fatto assolutamente nulla. Non hanno colpa di essere nati lì. Abbiamo tutti permesso loro di distruggere un intero popolo. Il danno è già fatto ed è irreparabile. Non riesco a immaginare una persona al mondo che possa difendere i massacri di Gaza. I nostri figli potrebbero essere lì ed essere assassinati solo per essere nati lì. Ho pochissima fiducia nei leader. Fanno tutto il necessario per rimanere al potere".

Le parole di Guardiola

Guardiola ha poi parlato del suo passato in blaugrana: "Il Barcellona mi ha dato tutto come giocatore e come allenatore", ma su un possibile ritorno è stato molto chiaro. "Non rifiuto il Barcellona. La vita è fatta di tappe e ora ci sono sicuramente giovani allenatori che hanno lo stesso entusiasmo che avevo io a quel tempo". E riguardo al fatto che ci sia opposizione a Joan Laporta, ritiene che faccia parte di una logica democratica e sana: "Ecco perché il Barça è il club più grande del mondo. Possiamo farcela qui, che il Barça è un club vivo, tutti hanno voce in capitolo. Tutti vogliono presiederlo, giocare per lui e allenarlo".

Guardiola sul City

Qualche giorno fa Guardiola ha raggiunto la millesima partita da allenatore del Manchester City e in questa intervista ha rivissuto alcune di quelle che più lo hanno segnato: "Non so quale scegliere! Dal palcoscenico del Barça, in Liga c'è il 2-6 al Madrid. C'è anche la seconda finale di Champions League. A Monaco, ti racconterei la partita che ci ha eliminato dall'Atletico Madrid in semifinale, che è andata molto bene. Non siamo arrivati ​​in finale, ma siamo stati migliori. E con il City, direi la semifinale con il Madrid in casa, che è stata l'apice di questo decennio", ha spiegato. E assicura: "In pratica, si ricordano i momenti belli, quelli più decisivi, le partite giocate all'ultimo sangue". Inoltre, ha sottolineato che il suo bilancio è molto buono: "La verità è che ne abbiamo vinte tante. Mi dispiace per i nemici, ma abbiamo fatto molto bene. Delle 1000, ne abbiamo vinte più di 700 e basta".