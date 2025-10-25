Anche i ricchi piangono, però...Guardiola, casa extra lusso da single. "Divorzio imminente"

Nuova villa da 'scapolo' per Pep Guardiola . Il tecnico spagnolo, reduce dalla vittoria in Champions del suo Manchester City contro il Villarreal , ha da poco acquistato un elegante appartamento a Barcellona, segnando un passo decisivo nella sua separazione dalla moglie , con cui era sposato da 30 anni. Come rivelato dal Sun il nuovo immobile è situato nella stessa zona residenziale di Pedralbes dove la coppia aveva comprato la loro casa da 8,5 milioni di sterline (poco meno di 10 milioni di euro): si trova infatti a breve distanza dalla vecchia proprietà, acquistata con Cristina Serra , prima che la notizia della loro separazione fosse diffusa pubblicamente lo scorso gennaio.

Guardiola, vita da 'scapolo': nuova casa a Barcellona

L'acquisto, avvenuto in un periodo delicato per il tecnico, segna dunque un momento di transizione significativa e definitiva nella rottura di quella che, fino a poco tempo fa, era considerata una delle coppie più stabili nel mondo del calcio: il quotidiano britannico riporta come secondo alcune fonti la separazione potrebbe sfociare in un divorzio imminente. Il nuovo appartamento di Guardiola viene descritto come un "rifugio" personale, con una vista mozzafiato sulla città e rifiniture di altissimo livello: un angolo di pace dove "staccare la spina" dai ritmi frenetici del calcio, potendo godere di momenti di tranquillità.

Una casa situata in una zona che permette di rimanere ben collegati alle zone più vivaci di Barcellona, pur mantenendo la serenità che contraddistingue il quartiere alto della città: insomma, una posizione strategica, ideale per rilassarsi dopo le intense giornate lavorative. Per quanto riguarda la separazione, i giornalisti di gossip che a febbraio avevano svelato come Guardiola e la sua ormai ex moglie avessero avviato le pratiche per il divorzio, confermano che l’ex coppia si è rivolta allo stesso avvocato e che, sebbene la situazione inizialmente fosse "amichevole", ora le trattative sarebbero diventate "cordiali". Un segnale di come il loro rapporto stia volgendo verso una conclusione serena, ma definitiva.