Neymar rinnova con il Santos fino al 31 dicembre 2026, è ufficiale: "Il mio posto è qui"

La gioia di Neymar

Neymar non nasconde la soddisfazione per l'accordo trovato: "Il 2025 è stato un anno speciale e impegnativo per me - le parole del giocatore, che compirà 34 anni il prossimo 5 febbraio -. Ci sono stati momenti di gioia ed ostacoli che ho potuto affrontare solo grazie al vostro amore. Il 2026 è arrivato e il destino non poteva essere diverso. Il mio posto è qui. Al Santos sono a casa, al sicuro e felice. É con voi che voglio realizzare i miei sogni".

Neymar mette nel mirino i Mondiali 2026

Il primo è quello di partecipare ai prossimi Mondiali. L'obiettivo dell'ex Barcellona, infatti, è quello di mettersi in mostra per convincere il commissario tecnico della Seleçao, Carlo Ancelotti, a convocarlo per la spedizione dei verdeoro in Canada, Messico e Stati Uniti quest'estate. Alle prese con il recupero dall'intervento al ginocchio sinistro a cui si è sottoposto dopo aver giocato le ultime gare di campionato col menisco rotto pur di aiutare il Santos a conquistare la salvezza, l'ultima convocazione di Neymar in nazionale risale a oltre due anni fa: Uruguay-Brasile del 17 ottobre 2023, gara valida per le qualificazioni Mondiali vinta 2-0 dalla Celeste, è infatti l'ultima partita giocata fin qui da O Ney con la propria selezione. Il classe '92 dovrebbe rientrare dall'infortunio a metà febbraio.