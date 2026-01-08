Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Barcellona in finale di Supercoppa spagnola: a Jeddah manita all'Athletic Bilbao

Tutto facile per i blaugrana di Hansi Flick che affronteranno nell'ultimo atto la vincente del derby madrileno tra Atletico e Real
2 min
Barcellona in finale di Supercoppa spagnola: a Jeddah manita all'Athletic Bilbao© Getty Images

JEDDAH (ARABIA SAUDITA) - Il Barcellona è la prima finalista della Supercoppa spagnola. A Jeddah, in Arabia Saudita, i blaugrana archiviano la pratica travolgendo con un roboante 5-0 l'Athletic Bilbao. Partenza a tutto gas per i ragazzi di Flick che mettono in ghiaccio partita e risultato già nella prima frazione di gioco: nel giro di 16 minuti, tra il 22' e il 38', i catalani colpiscono infatti quattro volte con le reti di Ferran Torres (22'), Fermin Lopez (30'), Bardghji (34') e Raphinha (38'). Al rientro dagli spogliatoi, al 52', il brasiliano firma la propria doppietta personale portando il punteggio finale sul 5-0.

Supercoppa spagnola: il Barcellona attende una tra Atletico e Real Madrid

Il Barcellona ora si può dunque mettere comodo sul divano e aspettare di conoscere il nome dei propri avversari nell'ultimo atto in programma domenica 11 gennaio alle ore 22 italiane. A contendere la coppa ai blaugrana sarà una tra Atletico e Real Madrid, avversarie nell'altra semifinale. Nel caso in cui dovessero essere i Blancos ad avere la meglio, sarebbe la quarta finale consecutiva tra le due formazioni, con i catalani che guidano l'albo d'oro con 15 successi e i madrileni che inseguono a quota 13. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Estero

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS