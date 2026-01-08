Barcellona in finale di Supercoppa spagnola: a Jeddah manita all'Athletic Bilbao

JEDDAH (ARABIA SAUDITA) - Il Barcellona è la prima finalista della Supercoppa spagnola . A Jeddah , in Arabia Saudita, i blaugrana archiviano la pratica travolgendo con un roboante 5-0 l' Athletic Bilbao. Partenza a tutto gas per i ragazzi di Flick che mettono in ghiaccio partita e risultato già nella prima frazione di gioco: nel giro di 16 minuti, tra il 22' e il 38', i catalani colpiscono infatti quattro volte con le reti di Ferran Torres (22'), Fermin Lopez (30'), Bardghji (34') e Raphinha (38'). Al rientro dagli spogliatoi, al 52', il brasiliano firma la propria doppietta personale portando il punteggio finale sul 5-0.

Supercoppa spagnola: il Barcellona attende una tra Atletico e Real Madrid

Il Barcellona ora si può dunque mettere comodo sul divano e aspettare di conoscere il nome dei propri avversari nell'ultimo atto in programma domenica 11 gennaio alle ore 22 italiane. A contendere la coppa ai blaugrana sarà una tra Atletico e Real Madrid, avversarie nell'altra semifinale. Nel caso in cui dovessero essere i Blancos ad avere la meglio, sarebbe la quarta finale consecutiva tra le due formazioni, con i catalani che guidano l'albo d'oro con 15 successi e i madrileni che inseguono a quota 13.