Pronostico Atletico Madrid-Real Madrid: chi vince sfida il Barcellona in finale di Supercoppa spagnola

Da una competizione si passa a un’altra. Ieri ha infatti preso il via la Supercoppa spagnola con la prima semifinale che metteva di fronte il Barcellona e l’Athletic Bilbao: netto 5-0 per i blaugrana, che si siedono in poltrona e aspettano l'esito del derby di Madrid. Ecco il pronostico di Atletico Madrid-Real Madrid, in programma giovedì 8 gennaio alle 20 italiane.
Comparazione quote: esito Goal
Stasera si conoscerà l’altra finalista, una finalista che uscirà dal derby madrileno tra Atletico e Real. L’esito di questa sfida è, come di consueto, incertissimo.
Nella classifica de LaLiga sono avanti i “Blancos” (+7 sui “Colchoneros”) ma nel precedente di campionato, giocato il 27 settembre scorso, l’Atletico ha battuto il Real per 5-2.
Considerando tutte le competizioni l’undici del Cholo Simeone ha giocato dall’inizio della stagione 27 partite e non ha segnato almeno una rete soltanto in due occasioni (contro l’Arsenal in Champions League e contro l’Athletic Bilbao in campionato).
Il Real Madrid, considerando lo stesso ambito, è invece rimasto a secco tre volte. Negli ultimi 12 precedenti le due squadre hanno sempre realizzato almeno una rete, il Goal sembra obbligatorio anche stasera: quota 1.55 su Eplay24 e Betsson, 1.57 su Sisal.