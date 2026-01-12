Chiesa incredulo, Slot lo caccia e lui ride: il cambio della rottura col Liverpool, la Juve osserva

LIVERPOOL - Avanza ai sedicesimi di Fa Cup il Liverpool che supera 4-1 ad Anfield il Barnsley , formazione della terza divisione inglese. Passano il turno i Reds con le reti di Szoboszlai e Frimpong nel primo tempo, prima della firme finali di Wirtz ed Ekitike , ques'ultimo entrato al posto di Chiesa in un cambio che ha stupito l'esterno azzurro. Inutile per gli ospiti la rete del momentaneo 2-1 firmata da Phillips . Poker importante per il Liverpool che regala segnali importanti di mercato anche alla Juventus .

L'episodio in Fa Cup

Il nome di Chiesa è in cima alla lista di Spalletti per rinforzare la Juventus in questo mercato di gennaio. Federico tornerebbe in bianconero e l'ultimo episodio con Slot nel match di Fa Cup sembra segnare definitivamente la sua avventura inglese, certamente non fortunata. Contro il Barnsley l'esterno azzurro parte titolare, collabora nel doppio vantaggio Reds e prova anche a mettersi in proprio nella prima frazione. Al 60' però Slot decide di chiamarlo a sé nel momento di una tripla sostituzione: inizialmente sembra dargli indicazioni, poi appare il 14 sulla lavagnetta con l'ingresso in campo di Ekitike. Chiesa resta incredulo mentre torna a sedersi in panchina con un sorriso amaro che lascia intendere i pensieri dell'ex bianconero.

La Juve prepara l'offerta

È praticamente pronta l’offerta della Juventus al Liverpool per Federico Chiesa: già nelle prossime ore arriverà la comunicazione ai Reds sulle intenzioni formali dei bianconeri, chiamati ad alzare inevitabilmente la posta per rispondere alle richieste degli inglesi. La formula del prestito rimarrà invariata, si lavora però sulla trasformazione del diritto di riscatto in obbligo. Come e quando eventualmente far scattare l’acquisto a titolo definitivo. Due i fattori che rendono la trattativa a velocità da crociera: l'attesa del ritorno di Salah e il fatto che Slot consideri corto il reparto d'attacco. Di certo il cambio di stasera non avrà reso felice Chiesa.