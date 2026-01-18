Tuttosport.com
Dopo il Manchester City anche l'Aston Villa va ko e l'Arsenal ringrazia. All'Atletico basta Sorloth

Emery non approfitta del ko di Guardiola, sfuma il secondo posto in solitaria e Arteta allunga. Simeone batte l'Alaves, Koleosho segna col Paris
3 min
Dopo il Manchester City anche l’Aston Villa va ko e l’Arsenal ringrazia. All'Atletico basta Sorloth© Getty Images

BIRMINGHAM (Inghilterra) - L'Aston Villa cade in casa nel 22° turno di Premier League e non approfitta della sconfitta del City nel derby con lo United per prendersi il secondo posto in solitaria. Passa l'Everton a Birmingham con la formazione di Emery che si arresta a quota 43 punti in compagnia dei citizens di Guardiola, ringrazia l'Arsenal che allunga di un punto in vetta sulle due dirette inseguitrici. Decide la sfida una rete nella ripresa per i Toffees di Barry che beffa un impreciso Dibu Martinez in uscita dopo una respinta non perfetta su un tiro dal limite. Finisce 0-0 fra Wolverhampton e Newcastle, con i primi che centrano il quarto risultato utile di fila ma restano ultimi, a -14 dalla salvezza, mentre i Magpies, che erano reduci da tre vittorie, rallentano la rincorsa alla zona Champions. Un punto che serve poco a entrambe.

All'Atletico basta Sorloth

L'Atletico Madrid ottiene tre punti tanto pesanti quanto sofferti fra le mura di casa, battendo per 1-0 l'Alaves. Al Metropolitano Stadium, gara decisa dalla rete di Sorloth, giunta all'inizio del secondo tempo. Nei Colchoneros titolare, e in campo per tutta la partita, Matteo Ruggeri. Importante affermazione, in chiave salvezza, per il Valencia, che nella prima gara della domenica, ha vinto in trasferta, sul campo del Getafe, per 1-0. Al Coliseum, gara decisa dalla rete siglata da José Gayà all'84'.

Koleosho a segno in Ligue 1

Pari per 1-1 tra Stoccarda e Union Berlino nella diciottesima giornata della Bundesliga. Accade tutto nella ripresa con il vantaggio dei padroni di casa al 59' con Fuhrich, poi - all'83' - il pareggio degli ospiti con Jeong Woo-Yeong. Termina in parità per 2-2 anche l'altro match di giornata tra Augusta e Friburgo. Successo per 2-1 dello Strasburgo nella diciottesima giornata della Ligue 1 in casa contro il Metz. A decidere la sfida le reti di Moreira e Godo, in mezzo il momentaneo pari degli ospiti con un rigore di Hien. Vince il Paris in trasferta per 2-1 sul campo del Nantes, decisiva la firma dell'azzurro Koleosho, all'esordio in Francia. Pari per 1-1 tra Rennes e Le Havre.


 

