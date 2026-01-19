Doppio Adams salva il Siviglia: pari in extremis con l'Elche. Bournemouth beffato dal Brighton

Il Siviglia si salva nel finale. Gli uomini di Almeyda evitano la terza sconfitta consecutiva sul campo dell'Elche, grazie al rigore trasformato da Adams al 93'. L'attaccante nigeriano firma così la doppietta (al 75' la prima marcatura) che vanifica il doppio vantaggio dei padroni di casa, a segno con Febas (14') e Valera (55'). La classifica vede ora le Sevillistas guadagnare 1 punto nella corsa salvezza, con un rischioso vantaggio di sole 2 lunghezze dal terzultimo posto. La formazione di Sarabia , manca invece l'occasione di accorciare sulla 6ª posizione, rientrando dalla 20ª giornata con 24 punti. Il calendario mette poi in programma Siviglia-Atletico Bilbao (24/01) e Levante-Elche (23/01).

Brighton salvo sul gong

Si salva sul gong il Brighton, che nella gara interna contro il Bournemouth valida per la 22ª giornata di campionato pareggia i conti al 91' grazie alla rete di Kostoulas, in risposta al rigore trasformato da Tavernier al 32'. Le formazioni di Hurzeler e Iraola rientrano rispettivamente con 30 e 27 punti che valgono il 12º e 15ª posto. Questi invece gli impegni della prossima giornata di Premier League: Fulham-Brighton (24/01), Bournemouth-Liverpool (24/01).