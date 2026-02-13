Tuttosport.com
Il Galatasaray ne fa 5 e manda un altro messaggio alla Juve: tripletta di Icardi, Spalletti avvisato

I turchi, avversari dei bianconeri ai playoff di Champions, protagonisti di una goleada in campionato. Due assist per Osimhen
2 min

Altro messaggio del Galatasaray alla Juventus in vista dei playoff di Champions League. La formazione turca, avversaria dei bianconeri nel doppio confronto in Europa che vale l’accesso agli ottavi di finale, ha travolto 5-1 l’Euypspor nel 22° turno della Super Lig di Turchia. Grande protagonista Mauro Icardi, accostato proprio alla Vecchia Signora nel mercato di gennaio, che ha realizzato una tripletta. Il Galatasaray ha sbloccato il risultato dopo appena due minuti di gioco, poi ci ha pensato l’argentino ex Inter a indirizzare l’incontro con tre gol, prima del definitivo 5-1 con l’autorete di Onguene. Due assist, invece, per l’ex Napoli Osimhen, con gli ospiti in dieci dal 38’ del primo tempo. 

Dominio in campionato

Il Galatasaray così trova la quarta vittoria di fila in campionato e allunga in testa alla classifica della massima serie turca, salendo a quota 55 (a +6 dal Fenerbahce) dopo 17 successi, 4 pareggi e una sola sconfitta in 22 turni. Inoltre, con 55 gol fatti presenta il miglior attacco del torneo. I turchi ospiteranno la Juve il prossimo 17 febbraio nell'andata dei play-off di Champions.

 

 

