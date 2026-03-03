Finalissima Spagna-Argentina, la guerra spaventa. De La Fuente: "Spero che si fermi. Bisogna..."

"Si sta trattando a diversi livelli, la prima speranza e' che si fermi la guerra. Ma in caso contrario, bisognare giocare in altra sede": cosi' il ct della Spagna, De La Fuente, ha parlato del rischio spostamento della finalissima Argentina-Spagna, in programma a Doha il prossimo 27 marzo. Il bombardamento dell'Iran e la risposta di Teheran hanno spinto tra l'altro il Qatar a fermare tutte le partite di calcio, di qui i dubbi sulla possibilita' di giocare tra 20 giorni la partita tra i campioni del mondo e i campioni d'Europa. Secondo i media spagnoli, le sedi possibili sono Miami o le grandi capitali europee: Londra, Madrid, Roma o Parigi.
Spagna-Argentina: gli scontri in Iran aprono altri scenari
La gara tra la Roja e l'Albiceleste potrebbe non disputarsi in Qatar. Le ultime vicissitudini mettono seriamente a rischio lo svolgimento della Finalissima a Doha, con la concreta possibilità di disputare altrove la gara. Il tecnico della Spagna si è soffermato sulla questione, sottolineando come qualora non dovesse fermarsi la guerra in Iran, bisognerà trovare un'alternativa per far sì che l'incontro in programma il prossimo 27 marzo possa svolgersi in un contesto tranquillo. La speranza è ovviamente che gli scontri si plachino quanto prima, per il bene di tutti e dello sport. Tra le sedi valutate c'è anche Roma, con Spagna e Argentina che potrebbero sfidarsi allo Stadio Olimpico.