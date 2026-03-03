Tuttosport.com
Barcellona, impresa sfiorata: 'solo' 3-0 all'Atletico. Simeone in finale di Coppa del Re

Ai blaugrana non bastano le due reti di Bernal e il gol di Raphinha. Passano il turno i colchoneros, che avevano vinto 4-0 la partita di andata a Madrid
1 min
Barcellona, impresa sfiorata: 'solo' 3-0 all'Atletico. Simeone in finale di Coppa del Re© Getty Images

Impresa solo sfiorata dal Barcellona nella semifinale di ritorno di Coppa del Re. Dopo la vittoria per 4-0 dell’Atletico Madrid nella partita di andata, i blaugrana vincono ‘solamente’ 3-0 nel ritorno in casa: il tris non basta alla formazione catalana, che esce dalla competizione. In finale della coppa nazionale spagnola si qualifica l’Atletico di Simeone, che rischia di essere rimontato ma difende il successo della prima sfida e conquista il passaggio del turno.

La partita

Il Barcellona ha sbloccato il risultato al 29’ minuto di gioco del primo tempo con la rete di Bernal e poi ha raddoppiato nei minuti di recupero prima dell’intervallo con il rigore trasformato da Raphinha. Al 72’ ancora a segno Bernal, che trova la doppietta personale e firma il 3-0. I colchoneros, poi, resistono all’assedio dei padroni di casa e volano in finale. L'Atletico adesso attende la vincente del derby basco tra la Real Sociedad e l'Athletic Bilbao. Si parte dall'1-0 con cui la squadra di San Sebastian si è imposta in trasferta all'andata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

