Barcellona, impresa sfiorata: 'solo' 3-0 all'Atletico. Simeone in finale di Coppa del Re

La partita

Il Barcellona ha sbloccato il risultato al 29’ minuto di gioco del primo tempo con la rete di Bernal e poi ha raddoppiato nei minuti di recupero prima dell’intervallo con il rigore trasformato da Raphinha. Al 72’ ancora a segno Bernal, che trova la doppietta personale e firma il 3-0. I colchoneros, poi, resistono all’assedio dei padroni di casa e volano in finale. L'Atletico adesso attende la vincente del derby basco tra la Real Sociedad e l'Athletic Bilbao. Si parte dall'1-0 con cui la squadra di San Sebastian si è imposta in trasferta all'andata.