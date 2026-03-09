Tuttosport.com
"Piccolo uomo", "Traditore 50 volte. Che vuol dire?": Mourinho show e rosso

È sempre il solito Special One: il Benfica impatta il pari nel finale, ma scoppia il putiferio con la panchina del Porto. Che scontro con Lucho Gonzalez
"Piccolo uomo", "Traditore 50 volte. Che vuol dire?": Mourinho show e rosso
2 min

In Portogallo è andato in scena il classico tra Benfica e Porto. La partita è terminata con il risultato di 2-2, dopo che la squadra di Francesco Farioli si era portata sulle due lunghezze di vantaggio grazie alle reti di Froholdt Pietuszewski nel primo tempo. Nella seconda frazione di gara il Benfica ha riaperto tutto con Andreas Schjelderup a 20 dalla fine. A pochi minuti dal novantesimo, il goal di Leandro Barreiro che regala il pareggio ai padroni di casa tenendo in vita Mourinho per la corsa al titolo, nonostante il Porto rimanga a +7. Appena segnato il gol del pari, Mou è andato in rotta di collisione con la panchina avversaria, scagliandosi contro Lucho Gonzalez, vice allenatore dei "dragoni". Lo scontro è valso allo Special One l'espulsione, così come al suo giocatore e capitano Otamendi.

Lo scontro a bordo campo

Pochi istanti dopo la rete realizzata da Barreiro, le telecamere inquadrano direttamente a bordo campo. Mourinho calcia qualcosa durante l'esultanza e provoca le ire della panchina del Porto, anche se l'allenatore portoghese in persona ha poi fatto chiarezza sulla vicenda. "L'arbitro ha detto di avermi espulso perché ho calciato un pallone verso la panchina del Porto. È completamente falso", ha dichiarato Mourinho dopo la partita. "Molte volte, nelle nostre porte, calcio la palla verso gli spalti per dare una possibilità a un tifoso fortunato. So di non essere molto bravo tecnicamente, ma era destinato agli spalti". Il tecnico ha poi proseguito: "Sono stato espulso, il quarto uomo ha fatto un pessimo lavoro durante la partita e ha continuato a farlo anche quando ho detto all'arbitro che avevo tirato una palla".

Mou vs Lucho

Le ire di Mourinho si sono poi riversate su Lucho Gonzalez, vice allenatore di Farioli. Le immagini mostrano lo Special One dire: "Sei un piccolo uomo", mimando proprio questo gesto. A far scattare la reazione dell'allenatore ex Inter e Real Madrid tra le altre, sarebbero state delle parole pronunciate da Lucho Gonzalez: "Mi ha chiamato traditore 50 volte. Vorrei che mi spiegasse cosa significa traditore? Sono andato al Porto , ho dato l'anima al Porto , sono andato al Chelsea , sono andato all'Inter, al Real Madrid , ho girato il mondo e ho dato 24 ore della mia vita ogni giorno. Questo si chiama professionalità. Quando è andato al Marsiglia, ha tradito il Porto? Avrebbe potuto insultarmi in un altro modo, forse avrebbe pensato meglio, ma penso che sia un attacco alla mia professionalità".

"Piccolo uomo", "Traditore 50 volte. Che vuol dire?": Mourinho show e rosso
Mou vs Lucho

