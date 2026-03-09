"Piccolo uomo", "Traditore 50 volte. Che vuol dire?": Mourinho show e rosso

Mou vs Lucho

Le ire di Mourinho si sono poi riversate su Lucho Gonzalez, vice allenatore di Farioli. Le immagini mostrano lo Special One dire: "Sei un piccolo uomo", mimando proprio questo gesto. A far scattare la reazione dell'allenatore ex Inter e Real Madrid tra le altre, sarebbero state delle parole pronunciate da Lucho Gonzalez: "Mi ha chiamato traditore 50 volte. Vorrei che mi spiegasse cosa significa traditore? Sono andato al Porto , ho dato l'anima al Porto , sono andato al Chelsea , sono andato all'Inter, al Real Madrid , ho girato il mondo e ho dato 24 ore della mia vita ogni giorno. Questo si chiama professionalità. Quando è andato al Marsiglia, ha tradito il Porto? Avrebbe potuto insultarmi in un altro modo, forse avrebbe pensato meglio, ma penso che sia un attacco alla mia professionalità".