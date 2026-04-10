De Zerbi: "È tutto emozionante, Tottenham grande club ma non sono un mago"

"Sinceramente pensavo di venire qui in Premier dal prossimo anno. Poi, dopo, è stato molto veloce l'ultimo contatto con il Tottenham e ho visto che avevo del tempo per entrare e per capire cosa fare. L'ho presa come una grande opportunità. Volevo stare un po' fermo per riposarmi, invece è accaduto questo e mi sono tuffato subito dentro". Così, ai microfoni di Sky Sport, Roberto De Zerbi, dal 31 marzo allenatore del team londinese, dove ha preso il posto di Igor Tudor.
Le parole di De Zerbi
"E' tutto emozionante. Il Tottenham è un grande club. Ci sono grandi giocatori. Ha vinto poche gare nel 2025 e nessuna nel 2026. La chiave non penso che sia calcistica ma più cha altro mentale. Non sono un mago. I miei predecessori sono entrambi bravi. Non ho la bacchetta magica. Spero di portare qualche cosa di mio dal punto di vista caratteriale e poi poche cose dal punto di vista tecnico", ha aggiunto De Zerbi. Per lui domenica l'esordio sulla panchina degli Spurs, in trasferta, contro il Sunderland.