De Zerbi: "È tutto emozionante, Tottenham grande club ma non sono un mago"

"Sinceramente pensavo di venire qui in Premier dal prossimo anno. Poi, dopo, è stato molto veloce l'ultimo contatto con il Tottenham e ho visto che avevo del tempo per entrare e per capire cosa fare. L'ho presa come una grande opportunità. Volevo stare un po' fermo per riposarmi, invece è accaduto questo e mi sono tuffato subito dentro". Così, ai microfoni di Sky Sport, Roberto De Zerbi , dal 31 marzo allenatore del team londinese , dove ha preso il posto di Igor Tudor .

Le parole di De Zerbi

"E' tutto emozionante. Il Tottenham è un grande club. Ci sono grandi giocatori. Ha vinto poche gare nel 2025 e nessuna nel 2026. La chiave non penso che sia calcistica ma più cha altro mentale. Non sono un mago. I miei predecessori sono entrambi bravi. Non ho la bacchetta magica. Spero di portare qualche cosa di mio dal punto di vista caratteriale e poi poche cose dal punto di vista tecnico", ha aggiunto De Zerbi. Per lui domenica l'esordio sulla panchina degli Spurs, in trasferta, contro il Sunderland.