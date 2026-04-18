De Zerbi frenato al 95' dal suo passato: il Tottenham resta nei guai. Match-Point Bayern Monaco

LONDRA (Inghilterra) - Sabato della 33ª di Premier League con Roberto De Zerbi che sfida il suo passato ma non riesce a batterlo con il Tottenham che rimane nella zona calda. Gli Spurs pareggiano in casa contro il Brighton per 2-2 restando al 18° posto (31 punti) a -2 Nottingham e a -1 sul West Ham con enntrambe in campo domenica. Nel momento migliore degli ospiti ecco, al 39', la zampata di Pedro Porro che anticipa la pessima uscita Verbruggen con il colpo di testa vincente che vale l'1-0. Pedro Porro che sfiora la doppietta 60" dopo calciando alto il tap-in dopo il palo colpito da Simons. Gol mancato e quindi gol subito perché i Seagulls pareggiano nel recupero del primo tempo grazie al gran diagonale mancino al volo di Mitoma . Partita bloccata ma poi ecco, al 75', il lampo di pura classe di Xavi Simons : tiro a giro sul secondo palo imparabile per il 2-1 dopo il recupero dell'appena entrato Bergvall. Quando sembra tutto apparecchiato per il primo successo di De Zerbi alla guida degli Spurs, arriva la doccia gelata: gol al 95' dei Seagulls con Rutter che la mette sotto la traversa

Okafor trascina ancora il Leeds. Newcatle, è crisi

Rimanendo nella lotta salvezza importante vittoria del Leeds contro il Wolverhampton (ultimo in classifica): i Peacocks vincono per 3-0 con, di nuovo, l'ex Milan Okafor protagonista in 120": al 18' con l'assist per Juston e poi al 20' con la rete del raddoppio. Il tris arriva dal dischetto al 95' con Calvert-Lewin.

Il Brentford non sa più vincere e porta a casa il 5° pareggio consecutivo, questo per 0-0 in casa contro il Fulham. Prosegue invece la crisi del Newcastle al 3° ko consecutivo: Magpies questa volta battuti in casa dal Bournemouth per 2-1 con gol partita realizzato da Truffert all'85' dopo che i padroni di casa avevano trovato il pareggio al 68' con Osula.

Bundesliga: tonfo Dortmund e Match-Point Bayern!

Colpo dell'Hoffenheim che, nella 30ª giornata della Bundesliga, supera in casa 2-1 il Borussia Dortmund alla seconda sconfitta consecutiva. Vantaggio dei padroni di casa con un rigore di Kramaric al 41' del primo tempo, pari degli ospiti all'87' grazie a Guirassy. Ma al 98' altro tiro dagli undici metri di Kramaric che chiude il match.

Un risultato che offre al Bayern Monaco la prima opportunità di conquistare il titolo già domani. Con 64 punti, il Borussia Dortmund chiuderà la stagione con un massimo di 76 punti se vincerà le ultime quattro partite di campionato, eguagliando il punteggio attuale del Bayern. Gli uomini di Vincent Kompany saranno quindi matematicamente fuori dalla portata del Dortmund se conquisteranno un punto in casa contro lo Stoccarda domani pomeriggio. Ma con una differenza reti complessiva nettamente migliore (+78 contro +30), 76 punti dovrebbero essere sufficienti per la squadra di Monaco per chiudere la stagione al primo posto.

Eta, deubutto amaro. Vola il Lipsia

Cade tra le mura amiche, invece, il Bayer Leverkusen, sconfitto dall'Augsburg che passa con una doppietta di Rieder (uno su rigore), dopo l'iniziale vantaggio dei padroni di casa con l'ex Samp e Roma Schick. Parte con una sconfitta l'avventura di Marie-Louise Eta sulla panchina dell'Union Berlin, sul cui campo passa 2-1 il Wolfsburg grazie a Wimmer e Pejcinovic, inutile per gli avversari il gol di Burke.

Tris interno, infine, per il Werder Brema che si impone 3-1 sull'Amburgo: decidono la doppietta di Stage e Puertas. Serve a poco agli ospiti (nel finale in dieci per un rosso a Otele) la rete del momentaneo pari di Glatzel. Infine quarta vittoria consecutiva per il Lipsia che espugna Francoforte per 3-1 e, per una note, torna a 3° posto a +3 sullo Stoccarda. RedBulls subito avanti al 27' con Diomande, risposta del Francoforte con Larsson al 34' ma al 70' Nusa trova la rete del 2-1. Il terzo gol arriva all'81' con Harder.

Ligue1: Lorient, sgambetto al Marsiglia che rischia il 4° posto

Il Marsiglia non riesce a dare continuità alla vittoria contro il Metz cadendo a Lorient per 2-0. Un gol per tempo per i padroni di casa che aprono il match al 28' on Katseris e lo chiudono al 58' con Dieng. Zona Champions League a rischio per l'OM (52 punti) che con il ko odierno rischia il sorpasso sia da parte del Lione di Fonseca (51 punti), che però domenica farà visita al Paris Saint-Germain, che dal Rennes (50 punti) in campo a Strasburgo. Angers e Le Havre pareggiano 1-1: Peter risponde a Boufal con gli ospiti in dieci uomini nell'ultimo quarto d'ora per il rosso estratto a Sangante.