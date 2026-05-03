MANCHESTER (Inghilterra) - Partita folle ad Old Trafford per la lotta al 3° posto con il Manchester United che si fa rimontare il doppio vantaggio ma poi batte per 3-2 il Liverpool nel giorno in cui il mondo United si è stretto attorno a Sir Alex Ferguson . Successo che consente ai Red Devils di consolidare il 3° posto con 6 punti di vantaggio proprio sui campioni in carica ma, soprattutto, firma il ritorno in Champions League. Avvio pazzesco dei Red Devils che in 8 minuti volano sul 2-0 con le reti di Cunha (6') e Sesko (14') ma poi tocca ai Reds che in avvio di ripresa, in 9 minuti, riprendono la partita: Szoboszlai segna al 47' e serve l'assist a Gakpo al 56' per il 2-2! La partita si scalda con Lammens che al. 69' salva miracolosamente sulla linea (da distanza ravvicinata) su un rimpallo e Casemiro che, da solo, colpisce di testa tra le braccia di Woodman. Lo United ci crede e al 77' Mainoo è lesto ad arrivare al limite dell'area (su una palla respinta) calciando a botta sicura per trovare il gol del 3-2. L' Aston Villa però non approfitta dello stop del Liverpool per sorpassarlo al 4° posto rimanendo, così, a bracetto a quota 58 punti. I Villains cadono in casa contro il Tottenham di De Zerbi per 2-0 con gli Spurs che escono dalla zona retrocessione salendo al 17° posto a 37 punti (+1 sul West Ham). A decidere la partita i gol nel primo tempo di Gallagher (12') e Richarlison (25').

Liga, il Real Madrid vince e rinvia la festa del Barcellona

Il Real Madrid doveva vincere a casa dell'Espanyol per rinviare la festa del Barcellona e così ha fatto. I Blancos espugnano l'RCDE Stadium per 2-0 grazie alla doppietta realizzata da Vinicius Junior, il brasilino sblocca il match al 55' e raddoppia al 66' du assist di Bellingham. Nelle altre partite il Rayo Vallecano, in versione corsara, ha vinto per 2-0 sul campo del Getafe. Al "Coliseum", sfida decisa dai gol, uno per tempo, realizzati da Camello e Nteka. Nel mezzo i padroni di casa hanno fallito un calcio di rigore (tirato da Arambarri).

Importante vittoria, dopo tre ko consecutivi, del Celta Vigo, che rialza la testa in chiave qualificazione alle prossime coppe europee. Nella prima gara della domenica della Liga, il team allenato da Claudio Giraldez ha superato, fra le mura amiche, per 3-1, l'Elche. All'Estadio de Balaido, i padroni di casa hanno chiuso il primo tempo avanti per 2-0, grazie ai gol di Alvarez e Aspas. Nella ripresa, all'82', l'ex Milan Andrè Silva ha accorciato le distanze (segnando dagli undici metri); tre minuti dopo il Celta Vigo ha ristabilito le distanze con il sigillo di Iglesias. Infine rotonda affermazione del Real Betis, che batte, fra le mura amiche, per 3-0, il Real Oviedo. All'Estadio de La Cartuja di Siviglia, nel primo tempo arrivano i gol di Cucho Hernandez ed Ezzalzouli. Nella ripresa ancora a segno Cucho Hernandez (doppietta per lui), che sigilla il risultato

Bundesliga, Dortmund ko a Moenchengladbach. Torna lo Schalke

Nella 32ª giornata della Bundesliga arriva la vittoria di misura per 1-0 per il Borussia Moenchengladbach, in casa, contro il Borussia Dortmund. A decidere il match una rete messa a segno da Tabakovic al minuto 88. Successo esterno per il Mainz sul campo del St. Pauli per 2-1, a decidere il match le reti di Tietz e Mwene, inutile per i padroni di casa il guizzo finale di Ceesay. Infine pareggio per 1-1 tra Friburgo e Wolfsburg con quest'ultimo (ripreso al 75' dal gol di LienHart) che sale al 16° posto (26 punti pari con il St.Pauli) ovvero la posizione per giocarsi lo spareggio salvezza.

Giornata che sancisce anche il ritorno dello Schalke. Retrocessi dalla Bundesliga nel 2023 e a un passo dallo scivolare in terza divisione nella scorsa stagione, i Koenigsblauen si sono garantiti l'aritmetico ritorno nel massimo campionato tedesco con due turni d'anticipo: decisiva la vittoria per 1-0 sul Fortuna Dusseldorf che è valsa il +9 sul terzo posto e una seria ipoteca sulla vittoria del campionato, visto che l'Elversberg secondo è a 8 lunghezze.

Ligue 1, Fonseca torna al 3° posto

Nella 32ª giornata della Ligue 1 pari per 1-1 tra Lille e Le Havre, accade tutto nel primo tempo: padroni di casa avanti con Haraldsson al 29', quattro minuti più tardi il pareggio degli ospiti con Soumarè. Un pareggio amaro per il Lilla e punito dal Lione. La squadra i Fonseca di forza il Rennes per 4-2 e torna al 3° posto in solitaria superando proprio il Lilla (60 punti a 59). Il Rennes trova ad inizio ripresa il pareggio con Lepaul ma poi ecco la reazione dei "Les Gones" con Moreira (52') e poi il solito Endrick (75') a calare il poker per siglare il 4° successo consecutivo.

Vittoria per 2-1 del Tolosa sul campo dello Strasburgo, a decidere il match le reti di Methalie e Emersonn, entrambe arrivate dopo l'iniziale vantaggio dei padroni di casa con Amo-Ameyaw. Sorride anche il Paris Fc che cala il poker contro il Brest (4-0). In gol Matondo (doppietta), Geubbels e l'italiano Koleosho. In campo tra i parigini anche Coppola (intera gara) e Immobile (subentrato al 77'). Infine, successo per 3-1 per l'Auxerre contro l'Angers grazie a Mara (doppietta) e Sinayoko. Serve a poco agli ospiti - in dieci dalla fine del primo tempo per un doppio giallo s Sbai - il rigore trasformato da Koyalipou al 78', dopo che van den Boomen ne aveva fallito uno a inizio ripresa.