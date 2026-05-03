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Ferguson, paura a Manchester: malore a Old Trafford, ricoverato prima di United-Liverpool

La leggenda dei Red Devils si sente male prima del calcio d'inizio, in ospedale d'urgenza: le condizioni
1 min
Alex FergusonManchester United
Ferguson, paura a Manchester: malore a Old Trafford, ricoverato prima di United-Liverpool © EPA
MANCHESTER (Inghilterra) - Sir Alex Ferguson, leggenda del Manchester United, è stato portato in ospedale dopo essersi sentito male all'Old Trafford poco prima di assistere al match di Premier League tra i Red Devils e il Liverpool. Secondo il Mail Online si tratta solo di una misura precauzionale e c'è ottimismo sul fatto che si riprenderà presto. Ferguson, 84 anni, è stato portato in ospedale in ambulanza circa un'ora prima del fischio d'inizio della partita dello United ma non è stata considerata un'emergenza. Ferguson, che ha guidato lo United per 27 anni durante un periodo glorioso, assiste alle partite del club dal palco d'onore. Non sono stati forniti ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni dopo il ricovero in ospedale. Non è la prima volta che lo scozzese manifesta problemi di salute. Nel 2018 ha subito un'emorragia cerebrale ma si è ripreso dopo un intervento chirurgico riuscito. E sembra che quest'ultimo episodio non sia correlato

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Premier League

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