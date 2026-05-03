Mainoo fa impazzire lo United: battuto il Liverpool e 3° posto blindato

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MANCHESTER (Inghilterra) - Partita folle ad Old Trafford per la lotta al 3° posto con il Manchester United che si fa rimontare il doppio vantaggio ma poi batte per 3-2 il Liverpool nel giorno in cui il mondo United si è stretto attorno a Sir Alex Ferguson. Successo che consente ai Red Devils di consolidare il 3° posto con 6 punti di vantaggio proprio sui campioni in carica. Avvio pazzesco dei Red Devils che in 8 minuti volano sul 2-0 con le reti di Cunha (6') e Sesko (14') ma poi tocca ai Reds che in avvio di ripresa, in 9 minuti, riprendono la partita: Szoboszlai segna al 47' e serve l'assist a Gakpo al 56' per il 2-2! La partita si scalda con Lammens che al. 69' salva miracolosamente sulla linea (da distanza ravvicinata) su un rimpallo e Casemiro che, da solo, colpisce di testa tra le braccia di Woodman. Lo United ci crede e al 77' Mainoo è lesto ad arrivare al limite dell'area (su una palla respinta) calciando a botta sicura per trovare il gol del 3-2.
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