Calafiori, l'Arsenal e il trionfo in Premier: "Gioia mai provata". Poi incorona Arteta: “Perfezionista"

"La finale di Champions? Ancora mi sembra un sogno. Non mi sarei mai immaginato di arrivare fin qui e ora spero di alzare anche questa coppa". Riccardo Calafiori è già proiettato verso la sfida col Psg del 30 maggio a Budapest anche se i festeggiamenti per la Premier League sono ancora freschi. "E' stato molto emozionante - racconta a Sky Sport -. E penso sia stato anche meglio aver vinto così che in campo. A volte, quando aspetti qualcosa così tanto e la realizzi, non è bella come immagini e invece in questo caso è stata ancora più bella".