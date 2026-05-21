Calafiori, l'Arsenal e il trionfo in Premier: "Gioia mai provata". Poi incorona Arteta: “Perfezionista"

"La finale di Champions? Ancora mi sembra un sogno. Non mi sarei mai immaginato di arrivare fin qui e ora spero di alzare anche questa coppa". Riccardo Calafiori è già proiettato verso la sfida col Psg del 30 maggio a Budapest anche se i festeggiamenti per la Premier League sono ancora freschi. "E' stato molto emozionante - racconta a Sky Sport -. E penso sia stato anche meglio aver vinto così che in campo. A volte, quando aspetti qualcosa così tanto e la realizzi, non è bella come immagini e invece in questo caso è stata ancora più bella".
Le parole di Calafiori
Questo finale di stagione ha permesso a Calafiori di digerire meglio la delusione in azzurro. "Il mese di marzo fra Nazionale e Arsenal è stato abbastanza complesso ma ricordo che Heinze (il vice di Arteta, ndr) mi disse che qualcosa di bello sarebbe successo. La prima cosa è accaduta, speriamo ne arrivi un'altra anche se la delusione per non essere andati ai Mondiali rimane. Farò fatica a seguirli". Detto che si augura di incrociare la "sua" Roma nella prossima Champions, su Arteta Calafiori chiosa: "Mai avuto una persona così dedita al lavoro, che si vuole migliorare così tanto e che trasmette tutto questo anche a noi. Non c'è allenamento in cui non mi dice dove devo migliorare, non si accontenta mai, pensa che io possa raggiungere un livello ancora più alto".