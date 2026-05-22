Cristiano Ronaldo nella storia, altro titolo vinto per l'ex Juve: tutti i trofei della sua carriera

Nella vita c'è sempre chi vince e chi perde. Ieri sera a esultare è stato Cristiano Ronaldo che, grazie a una leggendaria doppietta segnata contro il Damac, ha battuto Simone Inzaghi . Il portoghese è riuscito a conquistare il primo titolo con l' Al Nassr dopo il suo arrivo alla fine del 2022, chiudendo al primo posto della Saudi Pro League con due lunghezze sull' Al Hilal dell'ex allenatore dell'Inter. Mentre continua a puntare le mille reti in carriera - ora a 973 gol - l'ex attaccante della Juventus ha aggiunto un nuovo trofeo alla sua lunghissima bacheca.

I successi alla Juventus

La vittoria della Saudi Pro League è il primo trofeo ufficiale in Arabia. A livello di club, Cristiano Ronaldo non vinceva un titolo dai tempi della Juventus. Con Andrea Pirlo in panchina, il portoghese aveva alzato al cielo la Coppa Italia nel 2020/21 (2-1 il risultato finale della finale giocata contro l'Atalanta al Mapei Stadium). Quello è stato il quinto trofeo vinto con la Vecchia Signora. Oltre alla Coppa Italia, nel palmares del portoghese sono presenti anche due Scudetti (2018/19, 2019/20) e due Supercoppe Italiane (2018/19 e 2020/21). In totale, Cristiano Ronaldo ha giocato 134 partite, impreziosite da 101 reti e 28 assist.

Tutti i trofei totali

Oltre ai cinque Palloni d'Oro, Cristiano Ronaldo ha vinto trofei ovunque. La prima gioia è arrivata con la vittoria della Supercoppa di Portogallo nel 2002 con lo Sporting Club de Portugal. Da lì oltre un ventennio di trofei: 5 UEFA Champions League (quattro con il Real Madrid e una con il Manchester United), 4 Mondiali per Club e 2 Supercoppe UEFA. Sono otto i campionati vinti: oltre ai due in bianconero e al primo in Arabia Sauita, il portoghese ha vinto per 2 volte la Liga e per 3 volte la Premier League. Lunghissima anche la lista dei trofei nazionali conquistati, con 10 trofei tra Spagna, Inghilterra e Portogallo.

A livello individuale, ha vinto per quattro volte la Scarpa d'Oro e si è laureato capocannoniere per 22 volte, tra cui la Serie A 2020/21 chiusa con 29 gol in bianconero. Due UEFA Nations League e un Europeo con il Portogallo. E adesso, a quarantuno anni appena compiuti, Cristiano Ronaldo cerca l'ultimo trofeo che manca in bacheca: la Coppa del Mondo.