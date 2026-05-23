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Podolski, addio al calcio giocato per l'ex Inter: svelato il nuovo ruolo con il suo club

Il calciatore tedesco saluta ufficialmente il campo all'età di 40 anni dopo una carriera ricca di successi, culminata con la vittoria della Coppa di Polonia
2 min
Podolski, addio al calcio giocato per l'ex Inter: svelato il nuovo ruolo con il suo club © EPA

Termina ufficialmente la carriera di Lukas Podolski. L'ex Arsenal e Inter ha appeso gli scarpini al chiodo all'età di 40 anni, concludendo in bellezza con la vittoria della Coppa di Polonia con il suo Gornik Zabrze. L'attaccante tedesco ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato attraverso un emozionante video sul proprio profilo Instagram. Le ultime cinque stagioni le ha trascorse proprio nel club polacco, del quale l'ex Inter diventerà ufficialmente proprietario dopo aver posato definitivamente le scarpette. Dal 2021 al 2026 ha infatti militato nel Gornik Zabrze, con cui ha collezionato 122 presenze e 23 reti. 

Podolski annuncia il ritiro dal calcio giocato

"Un capitolo si chiude. Inizia una nuova era…", si legge nel post. "Il campione del mondo questo fine settimana concluderà una carriera ricca di trofei. È diventato proprietario del club in cui è cresciuto, il Gornik Zabrze. Grazie di tutto, Poldi, e buona fortuna per il nuovo ruolo!". L'ex Inter, lo scorso dicembre, ha acquistato le quote societarie della squadra con cui ha appena vinto da calciatore la Coppa di Polonia. Questo l'annuncio relativo al ritiro di Lukas Podolski, che proseguirà la sua avventura nel mondo del calcio nelle vesti di dirigente, divenendo a tutti gli effetti proprietario del club in cui ha disputato le ultime cinque stagioni, dopo aver acquisito le quote societarie del suo club lo scorso anno.

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