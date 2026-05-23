Podolski, addio al calcio giocato per l'ex Inter: svelato il nuovo ruolo con il suo club

Termina ufficialmente la carriera di Lukas Podolski. L'ex Arsenal e Inter ha appeso gli scarpini al chiodo all'età di 40 anni, concludendo in bellezza con la vittoria della Coppa di Polonia con il suo Gornik Zabrze. L'attaccante tedesco ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato attraverso un emozionante video sul proprio profilo Instagram. Le ultime cinque stagioni le ha trascorse proprio nel club polacco, del quale l'ex Inter diventerà ufficialmente proprietario dopo aver posato definitivamente le scarpette. Dal 2021 al 2026 ha infatti militato nel Gornik Zabrze, con cui ha collezionato 122 presenze e 23 reti.