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Kane stratosferico, il Bayern Monaco vince anche la Coppa di Germania: Stoccarda ko

L'attaccante inglese sigla una tripletta e permette ai bavaresi di centrare il Double. In Liga Celta Vigo e Real Sociedad in Europe League, Getafe in Conference e Oviedo, Girona e Maiorca retrocesse
3 min
Bayern MonacoCoppa di GermaniaLiga
Kane stratosferico, il Bayern Monaco vince anche la Coppa di Germania: Stoccarda ko © Getty Images

BERLINO (GERMANIA) - Missione "Double" compiuta per il Bayern Monaco. All'Olympiastadion di Berlino i bavaresi, dopo aver messo in bacheca la 35esima Bundesliga della loro storia, conquistano anche la Coppa di Germania battendo i campioni uscenti dello Stoccarda per 3-0. A decidere l'incontro, nella ripresa, la tripletta del solito Harry Kane, a segno al 55', all'80' e per chiudere al 92' (su rigore). La formazione di Vincent Kompany trionfa per la 21ª volta e interrompe un digiuno che durava da sei anni: era dal 2020 che i bavaresi non riuscivano a vincere la seconda competizione nazionale. Niente bis invece per lo Stoccarda, che aspirava a imitare il Lipsia, ultima squadra (2022 e 2023) a centrare il back to back.

 

 

 

I verdetti dell'ultima giornata di Liga

Il campo ha emesso i suoi verdetti anche il Liga dove i campioni del Barcellona sono caduti 3-1 al Mestalla contro il Valencia. Inutile la rete di Robert Lewandowski. Ai saluti come Dani Carvajal autore dell'assist per il vantaggio segnato da Gonzalo Garcia nel 4-2 del Real Madrid sull'Athletic Bilbao. Al Santiago Bernabeu vanno a segno pure Brahim Diaz, Bellingham e Mbappé, capocannoniere della Liga con 25 goal. Due in più dell'ex laziale Muriqi, che lascerà il Maiorca, retrocesso insieme a Girona e Oviedo. Se questi ultimi conoscevano già il loro destino, il Girone paga a caro prezzo l'1-1 interno contro l'Elche, mentre al Maiorca non basta il 3-0 in casa contro il Real Oviedo. L'1-0 contro Siviglia e Osasuna, invece, vale l'Europa League al Celta Vigo - qualificata anche la Real Sociedad, vincitrice della Coppa del Re - e la Conference al Getafe. Già si conoscevano, invece, le formazioni che giocheranno la prossima Champions: Barcellona, Real Madrid, Villarreal, Atletico Madrid e Betis Siviglia.

 

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