È sempre Psg-Arsenal: ora la sfida è per Kroupi

Il mercato estivo della Premier League è già rovente , nonostante la finestra ufficiale apra solo lunedì 15 giugno per chiudersi martedì 1 settembre . Sullo sfondo di una vera e propria rivoluzione in panchina (con Carrick confermato allo United, Iraola in trattativa con il Liverpool, Xabi Alonso al Chelsea ed Enzo Maresca pronto a raccogliere l'eredità di Guardiola al City) sono i movimenti dei calciatori a tenere banco in queste ore frenetiche. Il grande protagonista è l' Arsena l. I campioni d'Inghilterra, reduci dalla sconfitta in finale di Champions League contro il Psg, non vogliono fermarsi: Mikel Arteta ha chiesto quattro rinforzi, con Morgan Rogers dell'Aston Villa come obiettivo principale , affiancato dalla ricerca di un attaccante esterno mancino, una punta, un centrocampista e un terzino destro. Per Rogers, però, i Gunners rischiano di dover fronteggiare la concorrenza del Chelsea, dove Xabi Alonso avrà ampi poteri sul mercato e dovrà sostituire Enzo Fernández, in uscita con destinazione City. Nel mirino dell' Arsenal anche Adam Wharton del Crystal Palace, mentre Elliot Anderson del Nottingham Forest sembra ormai diretto verso il Manchester City.

Arsenal, Chelsea e PSG: gli intrecci di mercato che infiammano l’Europa

C'è poi il fattore Psg, che incrocia più volte i piani dei club inglesi. I campioni d'Europa starebbero pianificando un doppio assalto a Eli Junior Kroupi e Yan Diomande, con il primo, gioiello del Bournemouth, finito anche nel mirino dell'Arsenal e dell'Aston Villa. Le Cherries, però, non hanno alcuna intenzione di cederlo e fisseranno un prezzo elevatissimo, anche se il PSG sembra pronto a pagare pur di anticipare i Gunners o i Villans. Anche perché il Psg, sempre dal Bournemouth, ha già pescato in passato, vedi l'affare Zabarnyi della scorsa estate, e ora valuta queste pedine per rinforzare l'attacco, con Bradley Barcola in possibile uscita da Parigi.

Manchester United tra cessioni e nuovi obiettivi di mercato

In casa Manchester United, oltre alle entrate, si lavora sulle cessioni: dopo l'esclusione dalla lista dei convocati al Mondiale, Harry Maguire rischia di non rientrare neanche nel progetto tecnico di Carrick. Offerto all'Inter, la proposta è tornata indietro con un "no, grazie". Lo United guarda anche in Championship, con l'interesse per il centrocampista del Middlesbrough Hayden Hackney, già allenato da Carrick.

Liverpool, Inter e Chelsea: le trattative più calde del momento

Tra le altre operazioni, occhi puntati su un possibile asse Italia-Inghilterra: il Liverpool avrebbe proposto all'Inter uno scambio tra Curtis Jones e Denzel Dumfries, dopo aver respinto le avances nerazzurre per il proprio centrocampista a inizio anno; Dumfries ha una clausola da 25 milioni e i Reds vogliono rinforzare le corsie difensive. Sul fronte Chelsea, Marc Cucurella non verrà trattenuto a fronte di un'offerta congrua, con Barcellona e Atletico Madrid alla finestra. Resta invece blindato Julián Álvarez: il presidente dell'Atletico Cerezo ha ribadito che l'argentino, seguito anche da Barcellona e Arsenal, è incedibile.

Rodri, Guessand e i casi aperti del mercato inglese

Infine i nodi irrisolti: Evann Guessand, che può vantare di aver vinto Europa League e Conference League nello stesso anno, ritornerà al Villa dopo l’esperienza al Palace, ma il suo futuro sarà lontano da Birmingham. Stessa incertezza che regna anche attorno a Rodri, dove il rinnovo col City sembra ancora lontano e il Real Madrid già pronto ad approfittarne.