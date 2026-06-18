Cavani "messo alla porta" dal Boca Juniors: il futuro dell'ex Napoli è un rebus

L'avventura di Edinson Cavani al Boca Juniors sembra essere arrivata ai titoli di coda. L'ex attaccante del Napoli aveva lasciato l'Europa nell'estate del 2023 per indossare la maglia degli Xeneizes. Adesso, tre anni dopo, il trentanovenne è ormai prossimo all' addio , chiudendo un capitolo emozionante e particolare della sua carriera. Quello di Cavani potrebbe non essere l'unico addio: il Boca Juniors ha in mente un importante rinnovamento in vista della prossima stagione.

Cavani-Boca Juniors, addio molto vicino

L'arrivo di Edinson Cavani era stato accolto con un grandissimo entusiasmo tra i tifosi del Boca Juniors. E i numeri testimoniano quanto l'uruguaiano abbia regalato gioie: in ottantuno partite, infatti, ha segnato 28 reti e fornito 3 assist. Nel 2023, gli Xeneizes hanno anche raggiunto la finale della Copa Libertadores, poi persa contro il Fluminense.

Il 2026, fin qui, è un anno difficile per il Matador, che ha giocato soltanto due partite e poi ha dovuto operarsi per un'ernia al disco. L'ex Napoli è ancora fermo per l'infortunio, ma intanto chiuderà anticipatamente il contratto con il Boca Juniors che sarebbe scaduto il 31 dicembre 2026. Una decisione concordata con la società argentina, con cui i rapporti sono rimasti ottimi. Quello del numero 10 non sarà l'unico addio: anche Ander Herrera lascerà il Boca Junios, che ha deciso di dar vita a un profondo rinnovamento in vista dell'inizio della prossima stagione.

Il futuro è un rebus

Dopo tre anni, il trentanovenne chiuderà così sua avventura al Boca Juniors con una risoluzione consensuale. Il suo futuro è ancora tutto da scrivere. Secondo Olè, Edinson Cavani potrebbe anche continuare a giocare, ma tanto dipenderà dal recupero dopo i continui problemi alla schiena avuti nell'ultimo anno. "Si sente bene ed è motivato. La rescissione del contratto non significa che si ritirerà", hanno rivelato persone vicine al Matador al quotidiano argentino. Il Vasco da Gama è una delle società che ha già mostrato interesse. Non è escluso che Cavani possa anche tornare a giocare in Uruguay.