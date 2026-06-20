Gago, malore in conferenza: operato d’urgenza l’ex Roma. Cosa è successo

Ore di forte preoccupazione per Fernando Gago . L’ex centrocampista argentino, noto in Italia anche per la sua esperienza con la Roma , è stato ricoverato d’urgenza dopo aver accusato un grave problema cardiaco mentre era impegnato in conferenza stampa in vista del match con l’Universidad de Chile, club che guida dalla panchina. Il tecnico è stato sottoposto a un intervento nella notte e, secondo le prime informazioni arrivate dal Cile, le sue condizioni sarebbero ora sotto controllo.

Gago, il malore prima del match

L’episodio si è verificato nelle ore che hanno preceduto una gara dell’Universidad de Chile. Stando alle ricostruzioni di TNT Sports, Gago avrebbe iniziato ad avvertire un malessere già durante il ritiro della squadra. In un primo momento i sintomi non sembravano destare particolare allarme, tanto che l’allenatore ha proseguito regolarmente i propri impegni. Con il passare del tempo, però, la situazione sarebbe peggiorata. Alcuni segnali di disagio fisico sarebbero emersi anche durante la conferenza stampa pre-partita, abbandonata dopo una smorfia di dolore in seguito a un principio di infarto, inducendo lo staff medico a intervenire rapidamente. La decisione di accompagnarlo immediatamente in ospedale si è rivelata fondamentale per accertare la natura del problema e avviare le cure necessarie.

Intervento nella notte e condizioni in miglioramento

Gli accertamenti clinici hanno evidenziato un evento cardiaco che ha richiesto un trattamento urgente. Nella notte i medici hanno eseguito un’operazione durante la quale è stato impiantato uno stent per ristabilire il corretto flusso sanguigno. L’intervento è andato a buon fine e le notizie diffuse nelle ore successive hanno contribuito a rasserenare l’ambiente. L’Universidad de Chile ha fatto sapere che il tecnico ha reagito positivamente alla procedura e continua a essere monitorato dal personale sanitario. Pur restando sotto osservazione, Gago sarebbe in condizioni stabili e non desterebbe particolari preoccupazioni, in attesa di valutare il percorso di recupero e il possibile ritorno alle attività.