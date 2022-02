Il Mainz batte in rimonta il Leverkusen: Schick gol e infortunio

MAGONZA (GERMANIA) - Grazie alle reti di Boetius e Ingvartsen nei minuti finali, il Mainz batte il Leverkusen in rimonta e guadagna tre punti d'oro in classifica. Gli ospiti (due volte in vantaggio), non riescono a gestire il risultato e perdono per infortunio Schick, che aveva sbloccato il risultato nella prima frazione di gioco.