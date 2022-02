Bundesliga, l'Hoffenheim batte lo Stoccarda in rimonta

HOFFENHEIM (GERMANIA) - L'Hoffenheim soffre, va sotto, sembra sul punto di capitolare, ma nel finale ribalta il risultato ed ottiene una vittoria importantissima in classifica. Grazie ad una doppietta di Baumgartner, gli uomini di Soeness sconfiggono un arcigno Stoccarda e si portano a meno uno dal Bayer Leverkusen, che occupa il terzo posto in classifica. Ma per l'Hoffenheim è stato molto più complicato del previsto, avere la meglio su uno Stoccarda attento e concentrato.