Bundesliga, Witsel gol: Borussia Dortmund più vicino al Bayern

MAGONZA (Germania) - Il Borussia Dortmund dell'ex juventino Emre Can soffre per poi vincere 1-0 sul campo del Mainz, in un recupero della 25ª giornata di Bundesliga. La formazione giallonera di Rose non brilla affatto nel primo tempo, che i ragazzi di Svensson giocano tutto sommato meglio. Poco prima del quarto d'ora della ripresa l'allenatore del Dortmund si gioca la carta Haaland e, nel forcing finale, matura il gol: è il 33enne belga Witsel a trovare il tocco vincente, all'87', su passaggio da calcio piazzato di Reyna. La vittoria è preziosissima per il Dortmund, che sale a 56 punti, a soli 4 dal Bayern primo in classifica.