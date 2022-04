Bundesliga, l'Augsburg si avvicina alla salvezza: battuto 2-1 il Mainz

AUGUSTA (Germania) - Nel recupero della 26ª giornata di Bundesliga l'Augsburg batte 2-1 il Mainz in casa e compie un altro importante passo verso l'obiettivo salvezza. La squadra di Weinzierl passa in vantaggio su calcio di rigore con l'olandese Gouweleeuw all'11' e trova il raddoppio al 32', ma dopo un check del Var la rete di Hahn viene annullata per un fallo di mano. La formazione ospite pareggia al 54' con l'ex Udinese Widmer, ma giusto 2 minuti più tardi, al 56', Ruben Vargas sigla il 2-1 definitivo. Grazie a questo successo l'Augsburg sale così al 13° posto in campionato con 32 punti: scavalcato il Wolfsburg, battuto 3-0 nello scorso weekend. Il Mainz invece rimane al 10° in classifica a quota 38.