Bundesliga, Schick e Bayer restano all'asciutto: contro il Bochum è 0-0

BOCHUM (Germania) - Frenata nella corsa alla Champions League per il Leverkusen, che resta all'asciutto sul campo del Bochum, nell'anticipo domenicale della 29ª giornata di Bundesliga. Un punto che accontenta i padroni di casa, praticamente sicuri della salvezza, ma che non soddisfa le Aspirine, che avrebbero potuto blindare il terzo posto in classifica e che invece ora rischiano di vedere avvicinarsi Lipsia e Friburgo, rispettivamente impegnate contro Hoffenheim in casa e Eintracht a Francoforte. Al Vonovia Ruhrstadion il primo tempo scivola via senza particolari emozioni: Schick e compagni mai realmente pericolosi, mentre nel finale è Teodoro Soares a far tremare la traversa della porta di Hradecky nell'unica vera occasione da gol del match. Stesso copione nella ripresa, ma con il Leverkusen che spreca la grande chance con Moussa Diaby, che fallisce il rigore del possibile vantaggio.