Bundesliga, manita Wolfsburg: Magonza ko e salvezza ad un passo

WOLFSBURG (Germania) - Il Wolfsburg supera il Magonza nell'anticipo del 31° turno di Bundesliga e trova tre punti decisivi per la lotta salvezza, portandosi momentaneamente a +9 dallo Stoccarda terzultimo. La formazione di Kohfeldt stravince per 5-0, giocando per 80' minuti con l'uomo in più, e chiudendo definitivamente la speranza agli uomini di Svensson di provare a giocarsi un accesso in Europa. Tutto facile per i padroni di casa che all'8' passano subito con Wind; al 23' l'episodio che inclina l'incontro con il rosso diretto a Tauer e Kruse che dal dischetto raddoppia. Il numero 9 non si accontenta e prima dell'intervallo ne fa altri due, anche Wind trova spazio per la doppietta: manita e gara in cassaforte in 45'. Nella ripresa è troppo dura impresa per il Mainz, il Wolfsburg porta a casa il match vendicando il 6-1 subito settimana scorsa dal Dortmund.