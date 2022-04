Bundesliga, Augsburg corsaro: il 2-0 al Bochum può valere la salvezza

Successo fondamentale per la squadra di Weinzierl che, grazie alle reti di Hahn e Gregoritsch, conquista tre punti pesanti nella lotta per non retrocedere

24 . 04 . 2022 17:50 1 min BundesligaBochumAugsburg

© Getty Images

