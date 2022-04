Bundesliga: solo un pari per l'Union Berlino di Khedira jr con il Fürth

Michel salva l'Union

Il Greuther Fürth, guidato dalla vivacità dell'italo-tedesco Simon Asta, spaventa l'Union e sfiora il vantaggio già al minuto 17: solo la traversa nega a Raschl il gol del vantaggio. I padroni di casa giocano contratti e gli ospiti ne approfittano poco dopo la mezz'ora: è il 33' quando Hrgota sigla il vantaggio biancoverde con un sinistro che si infila all'incrocio dei pali. Per l'attaccante svedese del Fürth si tratta del nono gol stagionale in Bundesliga. Il secondo tempo è tutto di marca berlinese: privi dell'ex primavera Genoa e Chievo Schafer, i biancorossi capitolini pareggiano al minuto 72 con un gol dell'attaccante Michel, abile a sfruttare un errore di posizionamento della difesa ospite. L'Union preme sull'acceleratore alla ricerca del gol da tre punti ma il risultato non cambia. Con il pareggio i biancorossi capitolini raggiungono quota 51 punti, rallentando però la corsa alla seconda qualificazione consecutiva alle coppe europee. Il Greuther Fürth, retrocesso scorsa settimana, coglie un importante pareggio che fa morale e avvisa tutti: i biancorossi non faranno sconti a nessuno.

Union Berlino-Greuther Fürth 1-1, tabellino e statistiche

Bundesliga, la classifica