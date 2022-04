Bundesliga, triplo Haaland non basta al Dortmund. Bayern ko, poker Colonia

Gol, emozioni e grandi sorprese nella 32ª giornata di Bundesliga, con il Bayern Monaco campione di Germania che perde in casa del Magonza. Finisce 3-1 per i biancorossi: in gol Burkardt, Niakhate e Barreiro. Ai bavaresi non basta il gol numero 34 in campionato del solito Lewandowski. Nel giorno della morte del suo agente Mino Raiola, Erving Haaland sigla una tripletta - 21 i gol stagionali in Bundesliga per il norvegese - che non basta al Borussia Dortmund per evitare la sconfitta al Signal Iduna Park con il Bochum. Finisce 4-3 per gli ospiti con gol decisivo del serbo Pantovic.