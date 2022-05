Schick, doppietta da Champions per il Leverkusen. Tris Dortmund

GERMANIA - Con un poker e la doppietta di Schick il Bayer Leverkusen batte l'Hoffenheim 4-2 e blinda il terzo posto in Bundesliga che vale la qualificazione alla prossima Champions League. L'ex Roma segna il gol del momentaneo 1-1 e del 2-3, lanciando al successo le aspirine. Per l'ex Roma è il 24° timbro stagionale in 29 partite. Bene anche il Borussia Dortmund che cala il tris (3-1) in casa del Greuther Furth con la doppietta di Brandt e la rete di Passlack. Negli altri risultati della 33ª giornata, la penultima del campionato tedesco, l'Union Berlino vince la sfida al sapore d'Europa con il Friburgo, che cade in casa 4-1. Di misura invece il successo del Wolfsburg: 1-0 al Colonia. Chiude il sabato di Bundesliga, il successo corsaro del tranquillo Magonza, che passa 2-1 in casa dell'Hertha con i gol di Widmer e Bell a cavallo del momentaneo pari di Selke su rigore e che lascia i berlinesi in piena lotta salvezza.