Spareggio Bundesliga, l'Amburgo passa a Berlino: Hertha sconfitto 1-0

BERLINO (Germania) - Il primo round dello spareggio fra l'Hertha terz'ultimo in Bundesliga e l'Amburgo terzo nella seconda divisione tedesca, vede gli ospiti imporsi per 1-0. L'Hertha ora rischia di retrocedere e avrà a disposizione solo un risultato nel match di ritorno di lunedì al Volksparkstadion dove l'Amburgo vorrà acciuffare il ritorno nella massima serie dopo la prima retrocessione della sua storia di quattro anni fa. Primo tempo molto equilibrato che si anima con l'episodio al 39' che vede gli ospiti reclamare per un fallo di mano in area di rigore avversaria che il Var non ravvisa. L'Amburgo insiste ancora e accarezza il palo con Glatzel prima di rischiare di andare sotto: al 45' Belfodil trova il gol del vantaggio, ma è ancora una volta la tecnologia ad intervenire annullando la marcatura per fuorigioco. Nella ripresa, al minuto 57, è Reis a sbloccare la gara con un cross che fortunosamente termina sotto la traversa facendo esplodere il tifo dell'Amburgo. La formazione di Magath, ancora con Belfodil prova a rispondere subito, ma gli uomini di Walter controllano meglio il campo, si affacciano in più di un'occasione dalle parti di Christensen e non rischiando portano a casa un prezioso successo.