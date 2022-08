De Ligt risponde a Bonucci: "Il mio non era un attacco alla Juve"

In un'intervista di giugno De Ligt, fresco del suo passaggio al Bayern Monaco, aveva dichiarato: "Arrivare quarto in classifica con la Juve non basta". Le parole dell'olandese non sono state gradite dall'ambiente bianconero con il capitano Bonucci che alla prima occasione utile ha rispsoto: "De Ligt ci dovrebbe essere riconoscente". Ora, al De Telegraaf, l'ex Juve prova a chiarire: "Il mio non è stato un attacco alla Juventus. Niente affatto, perché avrò sempre il massimo rispetto per questo club. Per me era solo un dato di fatto che nessuno poteva accontentarsi, che bisognava alzare l'asticella, me compreso! Forse è stato capito in modo errato".