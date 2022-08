Con il Borussia M. batte l'Hertha va ko: pochi minuti per Boateng e Jovetic

TORINO - Grazie alla vittoria odierna per 1-0 ottenuta contro l’Hertha Berlino , il Borussia Mönchengladbach conquista momentaneamente la vetta della classifica in Bundesliga. I padroni di casa, pur soffrendo in avvio, sbloccano il risultato grazie a un calcio di rigore realizzato da Plea. Nella ripresa Hofmann fallisce il raddoppio dagli undici metri.

Primo tempo

L’Hertha parte meglio, e minaccia immediatamente la porta di Sommer con una conclusione di Lukebakio. I padroni di casa rispondono immediatamente con Plea che colpisce il palo da pochi passi. Le emozioni non mancano, e l’estremo difensore ospite deve intervenire per intercettare un tiro di Bensebaini. L’Hertha torna a rendersi pericolosa in un paio di occasioni, ma il Borussia Mönchengladbach trova il vantaggio grazie un calcio di rigore realizzato da Plea. Prima dell’intervallo, gli ospiti vanificano un paio di occasioni per pareggiare.

Secondo tempo

Nella ripresa i padroni di casa hanno l’opportunità di raddoppiare con un calcio di rigore. In occasione dell’assegnazione del penalty, gli ospiti restano in dieci per l’espulsione di Uremovic. Ma Hofmann si fa parare il tiro dagli undici metri dal portiere dell’Hertha Christensen. L'ingresso in campo di Boateng e Jovetic non cambia le carte in tavola. Nel finale, con l’Hertha in dieci, i padroni di casa sfiorano il raddoppio con Thuram che fallisce una buona occasione per implementare il vantaggio.